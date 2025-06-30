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Самогонный мини-завод уничтожили правоохранители в Щучинском районе

Правоохранители изъяли два самогонных аппарата и 320 л готового к употреблению продукта, уничтожили свыше 6 т браги.

30 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Щучинского РОВД обнаружили в лесу вблизи деревни Плетки нелегальное производство алкоголя. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Правоохранители изъяли два самогонных аппарата и 320 л готового к употреблению продукта, уничтожили свыше 6 т браги.

Образцы спиртосодержащей жидкости направлены на экспертизу, по результатам которой действиям нарушителя будет дана правовая оценка. Ранее мужчина уже попадал в поле зрения милиции за самогоноварение. -0-