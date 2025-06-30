Стартовали съемки второй части фильма «Дьявол носит Prada»

Начались съемки второй части американской комедийной драмы «Дьявол носит Prada».
«“Дьявол носит Prada 2” сейчас в производстве», — говорится в сообщении, которое опубликовала киностудия 20th Century Studios в соцсети.
При этом киностудия показала видео с красными туфлями. На фоне звучат культовые фразы из первой части фильма.
Напомним, оригинальную картину сняли в 2006 году по одноименному роману-бестселлеру Лорен Вайсбергер, в котором она рассказала об опыте работы помощницей редактора одного из самых престижных журналов мод. Фильм собрал в мировом прокате свыше 326 миллионов долларов.
Ранее сообщалось, что в Великобритании для съемок сериала по мотивам книг о Гарри Поттере построят мини-город за 1,25 миллиарда долларов.