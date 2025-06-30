Стартовали съемки второй части фильма «Дьявол носит Prada»

Напомним, оригинальную картину сняли в 2006 году по одноименному роману-бестселлеру Лорен Вайсбергер, в котором она рассказала об опыте работы помощницей редактора одного из самых престижных журналов мод. Фильм собрал в мировом прокате свыше 326 миллионов долларов.