Литературная премия открыла свой первый сезон

— Я читал русскую литературу, переведенную на урду, еще в советскую эпоху — полюбил Чехова, Толстого, Достоевского. Большие таланты есть и в современности — мне бы очень хотелось, чтобы до русского читателя дошли книги Саадата Хасана Манто, Аллама Икбала и Мунши Премчанд. Писатели и кинематографисты — это зеркала обществ и эпох, но если фильм — река, то книга — это океан.