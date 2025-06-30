Литературная премия открыла свой первый сезон

О создании новой премии на пресс-конференции в ТАСС объявил оргкомитет во главе с председателем РКС Сергеем Степашиным. В числе номинантов — авторы из Ирана, Египта, ОАЭ, ЮАР, Бразилии, Китая, Индии, России.
Литпремия БРИКС — альтернатива Нобелевке, Букеру, Гонкуровской премии. Новая международная награда была учреждена на форуме «Традиционные ценности» в качестве литературного символа актуальной культурной повестки. Премиальный фонд — миллион рублей. Длинный список будет оглашен в сентябре в Бразилии, короткий — в октябре в Шанхае. Имя лауреата назовут в Москве в ноябре.
Премия ориентирована на соподдержку межкультурного диалога и продвижения национальных литератур стран БРИКС. Важнейшая цель — отметить авторов, способных не только выразить национальную самобытность, но и передать универсальные темы через призму локального опыта. По словам президента РКС Сергея Степашина, премия призвана служить мостом между культурами этих стран.
— Особое внимание будет уделяться переводам и популяризации книг иностранных авторов, это позволит российскому читателю погрузиться в мировоззрение, традиции и повседневную жизнь других народов. Через образы, сюжеты и героев литература помогает разрушать предрассудки, формировать эмпатию, углублять взаимопонимание. У наших культур огромный потенциал для обмена, особенно сейчас, когда мир переживает глубокие трансформации, — считает Сергей Степашин.
Как рассказал председатель Оргкомитета депутат Дмитрий Кузнецов, механика отбора текстов напоминает протоколы Гонкуровской и Нобелевской премий.
— Номинируются авторы, а не произведения, по три автора от каждой страны, таким образом мы формируем Длинный список из 30 имен. Этих авторов мы будем рекомендовать издательствам. Конкуренции между странами не будет — в короткий список попадут представители от всех стран. Гран-при будет выдаваться по совокупности произведений, — сказал Дмитрий Кузнецов.
В жюри войдут как минимум по два представителя от каждой страны БРИКС — эксперты в области литературы и культурной политики, они будут выдвигать номинантов лично или назначать номинаторов — издательства, СМИ, творческие союзы.
Член Оргкомитета премии, профессор политологии из Объединенных Арабских Эмиратов, приглашенный профессор в Гарвардском университете доктор Абдулхакек Абдулла отметил, что премия объединяет 3 миллиарда человек на пяти континентах, они исповедуют разные ценности, но в ключевых вопросах общее уже удалось найти.
— Арабский мир и Россию объединяет терпимость. Именно ее не хватает Западному миру, именно поэтому мы видим кризис в Европе и в Америке. Мы будем продвигать терпимость как одну из важных достижений цивилизации. ОАЭ — молодая страна, но мы хотим быть голосом Глобального Юга, — отметил профессор Абдулхакек Абдулла.
Руководитель Культурного центра посольства Исламской Республики Иран в РФ Масуд Ахмадванд напомнил, что литература — это общий язык человечества.
— Персидская литература со времен Шахнаме и Фирдуоси учила, что все племя Адамово — это одно тело, и нет ничего хуже усобиц и войн. Гуманистические ценности волновали авторов «литературы сопротивления», зародившейся в период Ирано-иракской войны, они же проходят красной нитью через лучшие романы Латинской Америки, от Маркеса до Хорхе Амаду и Коэльо. Давайте верить, что премия докажет — перья могут быть сильнее мечей, — выразил надежду Масуд Ахмадванд.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Шоаиб Хан, доктор философии, научный сотрудник Центра центральноевразийских исследований Университета Мумбаи (Индия):
— Я читал русскую литературу, переведенную на урду, еще в советскую эпоху — полюбил Чехова, Толстого, Достоевского. Большие таланты есть и в современности — мне бы очень хотелось, чтобы до русского читателя дошли книги Саадата Хасана Манто, Аллама Икбала и Мунши Премчанд. Писатели и кинематографисты — это зеркала обществ и эпох, но если фильм — река, то книга — это океан.