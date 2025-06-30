Российские подростки сколотили банду и жестоко избили сверстницу в лагере

Подростки решили установить свои порядки в детском лагере на Камчатке. Они сколотили банду и жесткого избили сверстницу. Об этом написали родители детей.
В Сети также появилось видео, на котором школьницу загнали в угол, заставили встать на колени и наносили удары ногами. Нападение снимали на телефон, а затем выложили ролик в интернет с подписью «Вот, что происходит с девочкой, которая не чувствует боли».
Родители заявляют, что беспредел в лагере якобы начался после приезда нескольких детей из неблагополучных семей. И часть школьников пришлось забрать домой.
СМИ сообщают, что Следственный комитет РФ проводит сейчас проверку по факту избиения.
Ранее стало известно, что в Новосибирске 13-летняя школьница выпила почти целую бутылку водки и не дошла до школьного лагеря.