В Набережных Челнах 34 выпускника получили 100 баллов на ЕГЭ

Рустем Хузин уточнил, что наибольшее количество высокобалльников подготовили гимназии № 26, 57, 61, 76, 77, лицеи № 78 и 79, а также общеобразовательные школы № 19, 30, 56 и 58. Он отметил, что в числе лидеров оказались не только специализированные учебные заведения, но и обычные школы.