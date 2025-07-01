В Набережных Челнах 34 выпускника получили 100 баллов на ЕГЭ

В Набережных Челнах 34 выпускника успешно сдали ЕГЭ, набрав на нем максимальные 100 баллов. Об этом сообщил начальник кправления образования города Рустем Хузин в ходе совещания в исполкоме.
Больше всего стобалльников оказалось по химии — 23 человека. Литературу на высший балл сдали шесть выпускников, информатику — трое, русский язык — двое.
Рустем Хузин уточнил, что наибольшее количество высокобалльников подготовили гимназии № 26, 57, 61, 76, 77, лицеи № 78 и 79, а также общеобразовательные школы № 19, 30, 56 и 58. Он отметил, что в числе лидеров оказались не только специализированные учебные заведения, но и обычные школы.
Выпускники, набравшие 100 баллов, и их преподаватели получат премии от мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева. Учителям будет выплачено от 50 до 200 тысяч рублей — размер зависит от числа подготовленных стобалльников.
Также на совещании сообщили, что 424 выпускника завершат обучение с аттестатом с отличием и медалью «За особые заслуги в учении».