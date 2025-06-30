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Спецоперация, длившаяся 732 дня. Как КГБ сорвал планы атаки ударных дронов на Беларусь

Спецоперация длилась 732 дня. Ее суть — вытащить из-за рубежа организатора группы, которая готовила ударные дроны, чтобы с воздуха взорвать белорусские стратегические объекты.

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственной безопасности провел многоходовую спецоперацию под названием «Гарпун» и сорвал планы атаки ударных дронов на Беларусь. Об этом рассказали в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Кто и как собирался атаковать Беларусь дронами? Тишкевич рассказала о планах и причастных беглых.

В Беларусь доставили двоих обвиняемых, планировавших силовое свержение власти Как беглые планировали заразить земли в Беларуси радионуклидами, рассказала экс-активистка оппозиции.

Спецоперация длилась 732 дня. Ее суть — вытащить из-за рубежа организатора группы, которая готовила ударные дроны, чтобы с воздуха взорвать белорусские стратегические объекты.

Благодаря операции из-за границы удалось вытащить организатора группы. Это Павел Белютин. В 2020 году он участвовал в незаконных акциях и писал в интернете угрозы и оскорбления в адрес представителей власти и силовых структур. За эти действия против него возбудили уголовные дела.

Беглые планировали ударить дронами по Беларуси. В частности, по БелАЭС в Островце.

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