Спецоперация, длившаяся 732 дня. Как КГБ сорвал планы атаки ударных дронов на Беларусь

Благодаря операции из-за границы удалось вытащить организатора группы. Это Павел Белютин. В 2020 году он участвовал в незаконных акциях и писал в интернете угрозы и оскорбления в адрес представителей власти и силовых структур. За эти действия против него возбудили уголовные дела.