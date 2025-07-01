Грязная вода из Калининградского залива попала в карьер: в горадминистрации сообщили, почему закрыт пляж «Мечта»

В Калининграде на пляже «Мечта» в микрорайоне Прибрежный запрещено купание. Об этом в понедельник, 30 июня, сообщает горадминистрация.
«На пляже “Мечта” вынуждены временно вывесить чёрный флаг, который сообщает отдыхающим, что купание в водоёме запрещено, — отметили в мэрии. — Официально. Роспотребнадзор выявил несоответствие воды по ряду биологических показателей норме».
Как подчеркнули в администрации города, МБУ «Городские леса» проверили в округе наличие незаконных сливов, но ничего не обнаружили.
«Их там нет, — рассказали в мэрии, — а причина, вероятнее всего в другом — нагонные явления. К сожалению, так иногда там случается, когда в регионе долго господствуют западные ветра, заливная вода попадает в карьер. Похожая история была в 2021 году, в июне пляж закрыли, а через три недели повторные анализы показали, что всё в порядке. Да, и в мае этого года перед открытием купального сезона всё было чисто. Заборы воды мы производим на карьере ежемесячно».