Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грязная вода из Калининградского залива попала в карьер: в горадминистрации сообщили, почему закрыт пляж «Мечта»

Власти вывесили чёрный флаг.

Источник: администрация Калининграда

В Калининграде на пляже «Мечта» в микрорайоне Прибрежный запрещено купание. Об этом в понедельник, 30 июня, сообщает горадминистрация.

«На пляже “Мечта” вынуждены временно вывесить чёрный флаг, который сообщает отдыхающим, что купание в водоёме запрещено, — отметили в мэрии. — Официально. Роспотребнадзор выявил несоответствие воды по ряду биологических показателей норме».

Как подчеркнули в администрации города, МБУ «Городские леса» проверили в округе наличие незаконных сливов, но ничего не обнаружили.

«Их там нет, — рассказали в мэрии, — а причина, вероятнее всего в другом — нагонные явления. К сожалению, так иногда там случается, когда в регионе долго господствуют западные ветра, заливная вода попадает в карьер. Похожая история была в 2021 году, в июне пляж закрыли, а через три недели повторные анализы показали, что всё в порядке. Да, и в мае этого года перед открытием купального сезона всё было чисто. Заборы воды мы производим на карьере ежемесячно».