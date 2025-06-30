В России предложили снизить возраст вступления в брак до 16 лет

Этот вопрос поднимается и в других странах. 22 января СМИ сообщили, что парламент Ирака принял поправки, снижающие минимальный возраст вступления в брак до девяти лет. Позднее ряд местных СМИ со ссылкой на слова местного депутата сообщил о том, что такого закона или поправок в стране не принималось. Уточняется, что в брак в Ираке по-прежнему можно будет вступать лишь по достижении 18 лет, а при согласии всех сторон и властей — с 15-летнего возраста.