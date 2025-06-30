В России предложили снизить возраст вступления в брак до 16 лет

Депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов предложил снизить брачный возраст с 18 до 16 лет. Он объяснил, что эта инициатива обусловлена увеличением числа беременностей среди несовершеннолетних.
По мнению депутата, снижение брачного возраста позволит молодым людям заключать брак без лишних бюрократических препятствий, венчаться в церкви и воспитывать детей в полноценной семье.
— Сегодня тысячи юных девочек становятся матерями, но при этом не могут официально создать семью, получить государственную поддержку и социальные гарантии. Это несправедливо и усугубляет их положение. Ранние браки — это не просто формальность. Это вопрос ответственности, духовных ценностей и демографического будущего страны, — подчеркнул Иванов.
Он отметил, что в православной традиции особое внимание уделяется семье, а венчание является важным шагом для укрепления брачных уз. Иванов также считает, что такие изменения могут способствовать росту демографии в стране.
Депутат подчеркнул необходимость создания условий, при которых каждая беременность завершалась бы рождением ребенка, а молодые семьи ощущали поддержку, а не осуждение. Он добавил, что этот вопрос требует взвешенного подхода, но выразил уверенность в том, что, если молодые люди сознательно выбирают семейную жизнь, государство должно их поддерживать.
Кроме того, он высказал мнение о том, что в паспорта россиян следует вернуть обязательные отметки о браке и рождении детей, передает издание «Абзац».
Этот вопрос поднимается и в других странах. 22 января СМИ сообщили, что парламент Ирака принял поправки, снижающие минимальный возраст вступления в брак до девяти лет. Позднее ряд местных СМИ со ссылкой на слова местного депутата сообщил о том, что такого закона или поправок в стране не принималось. Уточняется, что в брак в Ираке по-прежнему можно будет вступать лишь по достижении 18 лет, а при согласии всех сторон и властей — с 15-летнего возраста.