Российский Красный Крест предупредил о поддельном Telegram-канале организации

Савчук предупредил, что РКК не рекомендует скачивать приложения для поиска пропавших без вести. Он подчеркнул, что файлы, распространяемые в таких каналах, могут представлять угрозу. В РКК также отметили, что в фейковом канале распространяют якобы списки военных из плена, ссылки на приложения для поиска людей и инструкции по их установке.