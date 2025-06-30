Российский Красный Крест предупредил о поддельном Telegram-канале организации

Российский Красный Крест (РКК) предупредил о фейковом Telegram-канале, который притворяется официальным аккаунтом организации. Информация об этом опубликована в Telegram-канале РКК.
«Этот канал, называющий себя “Комитет Красного Креста” и имеющий 179 подписчиков, не связан с нами», — уточнил председатель РКК Павел Савчук. Он также опубликовал скриншот фейкового аккаунта.
Савчук предупредил, что РКК не рекомендует скачивать приложения для поиска пропавших без вести. Он подчеркнул, что файлы, распространяемые в таких каналах, могут представлять угрозу. В РКК также отметили, что в фейковом канале распространяют якобы списки военных из плена, ссылки на приложения для поиска людей и инструкции по их установке.
Ранее стало известно, что перед президентскими выборами в новых регионах появились поддельные каналы избирательной комиссии.