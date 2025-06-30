Белгидромет: температура воды в реках повысится на этой неделе

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температура воды в реках Беларуси повысится на этой неделе. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
С 26 по 29 июня в результате выпадения осадков на отдельных участках рек наблюдался рост уровней воды, на притоке Немана реке Россь у деревни Студенец вода вышла на пойму, а на Соже у Кричева улучшились условия для работы речного транспорта.
По состоянию на 30 июня на Западной Двине у Витебска, Полоцка и Соже на участке Кричев — Славгород наблюдается рост уровней воды с суточной интенсивностью до 14 см. На остальном протяжении указанных рек, а также на Немане, Вилии, Днепре, Березине и Припяти отмечается спад уровней воды с интенсивностью 1−9 см за сутки. На притоке Немана реке Россь у деревни Студенец уровень воды превышает отметку выхода воды на пойму. На Немане у Гродно, Днепре у Могилева, Жлобина и Соже у Славгорода наблюдаются неблагоприятные условия для работы речного транспорта.
Температура воды находится в пределах от 14 до 21 градуса выше нуля, в других водоемах — от плюс 17 до плюс 19 градусов.
«До конца этой недели на реках будет отмечаться в основном спад уровней воды и ровный их ход, температура воды повысится», — прогнозируют гидрологи. -0-