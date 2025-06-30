Белгидромет: температура воды в реках повысится на этой неделе

По состоянию на 30 июня на Западной Двине у Витебска, Полоцка и Соже на участке Кричев — Славгород наблюдается рост уровней воды с суточной интенсивностью до 14 см. На остальном протяжении указанных рек, а также на Немане, Вилии, Днепре, Березине и Припяти отмечается спад уровней воды с интенсивностью 1−9 см за сутки. На притоке Немана реке Россь у деревни Студенец уровень воды превышает отметку выхода воды на пойму. На Немане у Гродно, Днепре у Могилева, Жлобина и Соже у Славгорода наблюдаются неблагоприятные условия для работы речного транспорта.