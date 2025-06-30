Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое осквернителей Вечного огня на Ставрополье получили по 2,5 года колонии

Приговор ещё не вступил в законную силу.

Источник: Аргументы и факты

Суд в Ставропольском крае вынес приговор двум мужчинам, обвинявшимся в осквернении памятника «Вечный огонь». Об этом сообщила региональная прокуратура.

Мужчины были признаны виновными по части 4 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично, группой лиц). Каждому из подсудимых назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Как уточнили в прокуратуре, фигуранты уголовного дела осквернили мемориал «Вечный огонь солдатской славы и бессмертия» в станице Курской. При этом они свою вину не признали.

Речь идёт о жителях Дагестана, которые использовали пламя мемориала для того, чтобы согреть ноги.

Ранее сообщалось, что о задержании троих молодых людей в Санкт-Петербурге, которых обвиняют в осквернении Знамени Победы.