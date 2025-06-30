Двое осквернителей Вечного огня на Ставрополье получили по 2,5 года колонии

Суд в Ставропольском крае вынес приговор двум мужчинам, обвинявшимся в осквернении памятника «Вечный огонь». Об этом сообщила региональная прокуратура.
Мужчины были признаны виновными по части 4 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично, группой лиц). Каждому из подсудимых назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
Как уточнили в прокуратуре, фигуранты уголовного дела осквернили мемориал «Вечный огонь солдатской славы и бессмертия» в станице Курской. При этом они свою вину не признали.
Речь идёт о жителях Дагестана, которые использовали пламя мемориала для того, чтобы согреть ноги.
Ранее сообщалось, что о задержании троих молодых людей в Санкт-Петербурге, которых обвиняют в осквернении Знамени Победы.