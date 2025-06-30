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Врач Щепеляев назвал признаки сбоя иммунитета

По словам эксперта, высыпания на коже могут свидетельствовать о сбое в иммунной защите организма.

Источник: Аргументы и факты

Насморк, зуд и высыпания на коже могут сигнализировать о сбое в работе иммунной системы. Аллерголог Даниил Щепеляев в беседе с «Лентой.ру» назвал эти признаки возможными индикаторами проблем с иммунитетом.

По словам эксперта в основе аллергии лежат проблемы в работе иммунитета. Эта уязвимость может быть как врожденной, так и приобретенной.

Щепеляев пояснил, что аллергия способна впервые проявиться в любом возрасте. Это связано с воздействием на иммунные клетки различных триггеров, таких как стресс, вирусы, прием лекарств или токсины. Эти факторы могут вызывать изменения в генетическом аппарате иммунных клеток. Подобные изменения запускают аллергическую реакцию даже у людей, ранее не имевших подобных симптомов.

Ранее аллерголог Надежда Логина объяснила, как отличить аллергию на солнце от раздражения.