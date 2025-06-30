Врач Щепеляев назвал признаки сбоя иммунитета

Щепеляев пояснил, что аллергия способна впервые проявиться в любом возрасте. Это связано с воздействием на иммунные клетки различных триггеров, таких как стресс, вирусы, прием лекарств или токсины. Эти факторы могут вызывать изменения в генетическом аппарате иммунных клеток. Подобные изменения запускают аллергическую реакцию даже у людей, ранее не имевших подобных симптомов.