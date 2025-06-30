Радиостанция «Судного дня» передала уже третье сообщение за сутки: Вот что звучит в эфире

Загадочная радиостанция «УВБ-76», также известная как «Радиостанция Судного дня», передала новое необычное сообщение. Об этом написал Telegram-канал «УВБ-76 логи».
30 июня в 12:57 по московскому времени в эфире прозвучало слово «зевосеул». До этого, в ночь на 26 июня в 01:41, было передано слово «вдохокол».
«НЖТИ 38667 БУЕР 7726 3201» — сообщает Telegram-канал, занимающийся мониторингом деятельности загадочной радиостанции, в понедельник, 30 июня.
Напомним, сегодня в 12:57 по Москве снова вышла в эфир загадочная радиостанция «Судного дня». Она передала очередное кодовое сообщение: «НЖТИ 90966 ЗЕВОСЕУЛ 5291 8888».
Также ранее KP.RU сообщал о таинственных радиосигналах, зафиксированных на частотах станций «Капля» и «Скрипучее Колесо».