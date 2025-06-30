Мужчина спрыгнул с круизного лайнера, чтобы спасти упавшую в океан маленькую дочь

После случившегося пассажиры подняли тревогу, судно остановилось, и на воду спустили спасательную лодку. Американец смог вовремя доплыть до девочки и удержать ее на плаву. Вместе им пришлось продержаться на океанских волнах почти 25 минут, прежде чем их вытащили из воды.