Мужчина спрыгнул с круизного лайнера, чтобы спасти упавшую в океан маленькую дочь

Мужчина, решив спасти свою дочь, прыгнул в воду с прогулочной палубы круизного лайнера Disney Dream, который возвращался в американский штат Флорида после четырехдневного круиза по Багамским островам. Об этом сообщил портал USA Today.
После случившегося пассажиры подняли тревогу, судно остановилось, и на воду спустили спасательную лодку. Американец смог вовремя доплыть до девочки и удержать ее на плаву. Вместе им пришлось продержаться на океанских волнах почти 25 минут, прежде чем их вытащили из воды.
— Благодаря выдающимся навыкам нашего экипажа и быстрой реакции наши гости были спасены за считаные минуты. Наши протоколы безопасности работают эффективно, и безопасность наших гостей всегда является нашим приоритетом, — заявил представитель компании Disney Cruise Line.
На данный момент неизвестно, как ребенок оказался за бортом, передает The Times of India.
27 июня в результате столкновения катера с теплоходом «Георгий Жуков» в подмосковных Химках пятилетний мальчик оказался за бортом. Позднее в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России сообщили, что судно столкнулось с берегом, а мальчик находился на его борту без спасательного жилета. Спустя несколько часов спасатели нашли тело ребенка.