Союз журналистов России выразил протест в связи с задержанием журналистов в Баку

Союз журналистов России выразил решительный протест в связи с незаконным задержанием сотрудников информационного агентства «Sputnik Azerbaijan» в Баку в понедельник, 30 июня.
«Эти действия азербайджанских силовых структур являются грубым нарушением прав журналистов, закрепленных в международных конвенциях. Задержание журналистов и ограничение работы редакции являются намеренным шагом, направленным на ухудшение межгосударственных отношений», — говорится в сообщении.
Союз журналистов России также потребовал от властей Азербайджана освобождения задержанных в Баку сотрудников агентства — главы редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, а также доступа к ним российских дипломатов и адвокатов.
Ранее KP.RU сообщал, что в Баку задержали сотрудницу видеоагентства Ruptly, снимавшую обыски в офисе «Sputnik Азербайджан».