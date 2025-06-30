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Союз журналистов России выразил протест в связи с задержанием журналистов в Баку

Союз журналистов РФ назвал задержание журналистов в Баку грубым нарушением прав, закрепленных в международных конвенциях.

Источник: Комсомольская правда

Союз журналистов России выразил решительный протест в связи с незаконным задержанием сотрудников информационного агентства «Sputnik Azerbaijan» в Баку в понедельник, 30 июня.

«Эти действия азербайджанских силовых структур являются грубым нарушением прав журналистов, закрепленных в международных конвенциях. Задержание журналистов и ограничение работы редакции являются намеренным шагом, направленным на ухудшение межгосударственных отношений», — говорится в сообщении.

Союз журналистов России также потребовал от властей Азербайджана освобождения задержанных в Баку сотрудников агентства — главы редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, а также доступа к ним российских дипломатов и адвокатов.

Ранее KP.RU сообщал, что в Баку задержали сотрудницу видеоагентства Ruptly, снимавшую обыски в офисе «Sputnik Азербайджан».