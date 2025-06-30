Хоккеист из России Романов подписал восьмилетний контракт с «Айлендерс»

25-летний российский хоккеист был выбран «Монреалем» на драфте НХЛ под 38-м номером в 2018 году. В 2022 году его обменяли в «Айлендерс». В минувшем сезоне защитник набрал 20 очков (4 гола и 16 ассистов) в 64 играх.