Хоккеист из России Романов подписал восьмилетний контракт с «Айлендерс»

Хоккейный клуб «Нью-Йорк Айлендерс», выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), продлил контракт с российским защитником Александром Романовым. Об этом сообщили в пресс-службе команды.
Новый договор заключен сроком на восемь лет. По данным инсайдера Эллиотта Фридмана, среднегодовой заработок Романова составит 6,25 млн долларов.
25-летний российский хоккеист был выбран «Монреалем» на драфте НХЛ под 38-м номером в 2018 году. В 2022 году его обменяли в «Айлендерс». В минувшем сезоне защитник набрал 20 очков (4 гола и 16 ассистов) в 64 играх.
В сезоне 2024/25 «Айлендерс» финишировали шестыми в турнирной таблице Столичного дивизиона и не прошли в плей-офф.
Ранее сообщалось, что на драфте НХЛ выбрали 21 российского спортсмена.