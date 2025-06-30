Mash: Пенсионер умер после кражи у него денег с участием сына Вадима Демчога

Суд в Москве отправил в колонию на два года 20-летнего Вадима Демчога по делу о мошенничестве. Из материалов дела стало известно, что юноша состоял в группе телефонных мошенников, которые связались с пожилым москвичом и сообщили ему, что его банковские счета якобы были взломаны. Под предлогом защиты сбережений злоумышленники убедили пенсионера перевести сбережения на «безопасные» счета.