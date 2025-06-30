Самарцев приглашают участвовать в фотоконкурсе на тему охраны труда

Жителей Самары приглашают принять участие в фотоконкурсе, посвящённом охране труда, в рамках кампании «Здоровье. Ответственность. Труд».
Организатор — ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» Минтруда России. Заявки и фотографии принимаются до 2 июля 2025 года.
Цель конкурса — повысить внимание сотрудников к безопасности на рабочих местах и показать культуру охраны труда в разных отраслях. Лучшие работы представят на Всероссийской неделе охраны труда с 15 по 18 сентября 2025 года.
Подробности и подача заявок — на сайте fotokonkurs.vcot.info.
Ранее десять студентов Политеха стали победителями и призёрами олимпиады «Я — профессионал».
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.