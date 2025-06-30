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Самарцев приглашают участвовать в фотоконкурсе на тему охраны труда

Жителей Самары приглашают принять участие в фотоконкурсе, посвящённом охране труда, в рамках кампании "Здоровье.

Жителей Самары приглашают принять участие в фотоконкурсе, посвящённом охране труда, в рамках кампании «Здоровье. Ответственность. Труд».

Организатор — ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» Минтруда России. Заявки и фотографии принимаются до 2 июля 2025 года.

Цель конкурса — повысить внимание сотрудников к безопасности на рабочих местах и показать культуру охраны труда в разных отраслях. Лучшие работы представят на Всероссийской неделе охраны труда с 15 по 18 сентября 2025 года.

Подробности и подача заявок — на сайте fotokonkurs.vcot.info.

Ранее десять студентов Политеха стали победителями и призёрами олимпиады «Я — профессионал».

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