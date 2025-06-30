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На Украине разрешили выезд мужчин по документам с подписью Александра III

Восемь мужчин покинули территорию Украины по документам с подписью Александра III, согласованным с Львовской военной администрацией.

Источник: Комсомольская правда

На Украине разрешили выезд мужчин за границу по документам, в которых стояла подпись подпись российского императора Александра III. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Отмечается, что выезд граждан Украины за пределы территории страны по соответствующим документам был согласован Львовской областной военной администрацией на основании обращений, представленных несуществующей общественной организацией.

Согласно информации источника, по документам с подписью Александра III украинскую границу пересекли восемь мужчин призывного возраста. При этом семь из них не вернулись на территорию Украины.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой, что граждане Украины стремятся покинуть страну, уезжая за границу при любой удобной возможности.

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