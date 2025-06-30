В Швейцарии заявили о неуважении украинских беженцев к властям

Мэр швейцарского города Виголтинген Франка Буркхардт заявила, что некоторые украинские беженцы неуважительно относятся к местным властям и отказываются предпринимать усилия по интеграции, пишет РИА Новости.
Отмечается, что в Швейцарии примерно у 70 тысяч украинцев есть статус S. Это дает им право на работу, самозанятость, страховку, обучение детей в школе, возможность свободного перемещения по стране и за ее пределами.
«Однако Буркхардт пояснила, что власти все чаще сталкиваются с проблемами, “которые в такой форме не характерны для других групп беженцев”», — сказано в публикации.
По ее словам, наблюдается отсутствие уважения, нежелание сотрудничать или интегрироваться и работать.
Ранее сообщалось, что правительство Швейцарии рассматривает возможность отмены статуса беженца S для граждан Украины.