Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Швейцарии заявили о неуважении украинских беженцев к властям

В Швейцарии заявили, что также наблюдается нежелание украинских беженцев сотрудничать и работать.

Источник: Аргументы и факты

Мэр швейцарского города Виголтинген Франка Буркхардт заявила, что некоторые украинские беженцы неуважительно относятся к местным властям и отказываются предпринимать усилия по интеграции, пишет РИА Новости.

Отмечается, что в Швейцарии примерно у 70 тысяч украинцев есть статус S. Это дает им право на работу, самозанятость, страховку, обучение детей в школе, возможность свободного перемещения по стране и за ее пределами.

«Однако Буркхардт пояснила, что власти все чаще сталкиваются с проблемами, “которые в такой форме не характерны для других групп беженцев”», — сказано в публикации.

По ее словам, наблюдается отсутствие уважения, нежелание сотрудничать или интегрироваться и работать.

Ранее сообщалось, что правительство Швейцарии рассматривает возможность отмены статуса беженца S для граждан Украины.