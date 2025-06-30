«Плевок в душу»: в Госдуме возмутились неуместными подарками семьям бойцов СВО

Неуместные подарки региональных и районных чиновников семьям российских военнослужащих — участников специальной военной операции (СВО) на Украине являются результатом бюрократии, равнодушия и формализма. Об этом в понедельник, 30 июня, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев.
Так депутат прокомментировал случаи, когда родственникам погибших военных дарили испорченные продукты или бессмысленные бытовые приборы.
— Это плевок в душу!.. Им (чиновникам — прим. «ВМ») проще отчитаться о «врученных подарках», чем вникнуть в реальные беды и заботы. Мы обязаны изменить этот подход. Хватит раздавать бесполезные микроволновки! Надо говорить с людьми, слушать их, — подчеркнул парламентарий.
Он отметил, что помощь должна быть адресной: одни семьи нуждаются в продуктах, другие — в вещах, а третьи — в лечении. Журавлев добавил, что в данном случае речь идет «не про коробки с порошком, а про уважение к подвигу наших воинов», передает портал News.ru.
Сергей Уральцев из города Балашов Саратовской области отправил участникам СВО более двух тысяч сувенирных ложек, на которых выгравированы позывные бойцов. По словам подростка, самой запоминающейся стала история с подарком для бойца с позывным «Иваныч». Он погиб, не успев получить сувенир, и ложку отдали его двухлетней дочке в память об отце.