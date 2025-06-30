«Плевок в душу»: в Госдуме возмутились неуместными подарками семьям бойцов СВО

Сергей Уральцев из города Балашов Саратовской области отправил участникам СВО более двух тысяч сувенирных ложек, на которых выгравированы позывные бойцов. По словам подростка, самой запоминающейся стала история с подарком для бойца с позывным «Иваныч». Он погиб, не успев получить сувенир, и ложку отдали его двухлетней дочке в память об отце.