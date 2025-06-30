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Задержанный в Баку глава редакции Sputnik Игорь Картавых нуждается в инсулине

У главы редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых диагностирован диабет.

Источник: Комсомольская правда

Руководитель отдела российского информационного агентства «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых, который был задержан в Баку, страдает от диабета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей агентства.

«У Игоря Картавых диагностирован диабет. Ему нужен регулярный инсулин», — сообщили в редакции агентства.

Ранее Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики сообщило о том, что правоохранительные органы провели операцию в офисе информационного агентства «Sputnik Азербайджан».

29 июня Министерство иностранных дел Азербайджана объявило об отмене всех культурных мероприятий, которые были организованы государственными и частными учреждениями России. Также без предоставления каких-либо объяснений Баку обвинило Россию в применении насилия в отношении задержанных в Екатеринбурге граждан Азербайджана.