Задержанный в Баку глава редакции Sputnik Игорь Картавых нуждается в инсулине

Руководитель отдела российского информационного агентства «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых, который был задержан в Баку, страдает от диабета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей агентства.
«У Игоря Картавых диагностирован диабет. Ему нужен регулярный инсулин», — сообщили в редакции агентства.
Ранее Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики сообщило о том, что правоохранительные органы провели операцию в офисе информационного агентства «Sputnik Азербайджан».
29 июня Министерство иностранных дел Азербайджана объявило об отмене всех культурных мероприятий, которые были организованы государственными и частными учреждениями России. Также без предоставления каких-либо объяснений Баку обвинило Россию в применении насилия в отношении задержанных в Екатеринбурге граждан Азербайджана.