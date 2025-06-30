Задержанный в Баку глава редакции Sputnik Игорь Картавых нуждается в инсулине

29 июня Министерство иностранных дел Азербайджана объявило об отмене всех культурных мероприятий, которые были организованы государственными и частными учреждениями России. Также без предоставления каких-либо объяснений Баку обвинило Россию в применении насилия в отношении задержанных в Екатеринбурге граждан Азербайджана.