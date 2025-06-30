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Австралийка рассказала, как поездка в Москву изменила ее жизнь

После посещения Москвы и Санкт-Петербурга Сидней стал казаться деревней, а русская зима превзошла все ожидания. Об этом рассказала коренная австралийка Наташа.

После посещения Москвы и Санкт-Петербурга Сидней стал казаться деревней, а русская зима превзошла все ожидания. Об этом рассказала коренная австралийка Наташа.

Она отметила, что в 2023 году, после нескольких лет изучения русского языка, ей удалось приехать в Россию и посетить два города — Санкт-Петербург и Москву. Девушка охарактеризовала эту поездку как один из лучших отпусков в своей жизни, который изменил ее представление о «многих вещах».

— Помню, как вернулась в Сидней и, как это бывает, ощутила послеотпускную хандру. Правда, на этот раз все было иначе. Впервые в жизни Сидней показался мне деревней. Огромный город стал казаться крохотным по сравнению с Москвой и Петербургом. Причем я говорю не только о расстояниях, но и о масштабе построек: здания здесь просто колоссальные, грандиозные, — рассказала австралийка в видео на своем YouTube-канале.

Она добавила, что зима в России превзошла все ее ожидания и стала самой яркой частью путешествия.

Российская путешественница, которая отправилась в круиз по Карибским островам, познакомилась на лайнере с гражданином Литвы. После того как россиянка назвала ему стоимость проживания в центре Москвы, он был удивлен и назвал подобные цены невысокими. Кроме того, иностранец признался, что не испытывает негатива по отношению к россиянам, но заявил, что политика страны ему не нравится.