Австралийка рассказала, как поездка в Москву изменила ее жизнь

— Помню, как вернулась в Сидней и, как это бывает, ощутила послеотпускную хандру. Правда, на этот раз все было иначе. Впервые в жизни Сидней показался мне деревней. Огромный город стал казаться крохотным по сравнению с Москвой и Петербургом. Причем я говорю не только о расстояниях, но и о масштабе построек: здания здесь просто колоссальные, грандиозные, — рассказала австралийка в видео на своем YouTube-канале.