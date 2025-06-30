Красный уровень опасности: Европа страдает от невыносимой жары

В Испании, по информации The Guardian, в ближайшие двое суток дневная температура будет превышать 40 градусов Цельсия, а ночная не опустится ниже 25 градусов. В субботу в городе Эль-Гранадо был зафиксирован новый температурный рекорд для июня — 46 градусов. Предыдущий рекорд был установлен в 1965 году в Севилье, где воздух прогрелся до 45,2 градуса.