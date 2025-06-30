Андреянова: белый воротничок в школьной форме я бы заменила водолазкой

Дизайнер одежды Виктория Андреянова в беседе с «Российской газетой» прокомментировала информацию о введении ГОСТ с требованиями к школьной форме.
Андреянова считает традиционный белый воротничок красивым, но неудобным, так как он требует постоянного ухода. Эксперт предлагает заменить его более практичной белой водолазкой или рубашкой.
«В современной форме я бы заменила белый воротничок белой водолазкой или белой рубашкой — чем-то более современным и не требующим ухода», — сказала Андреянова.
По мнению дизайнера, современная школьная форма должна представлять собой мини-гардероб, включающий несколько водолазок и рубашек.
Школьная форма в России необходима для улучшения концентрации учеников и снижения конфликтов из-за финансового неравенства, заявила психолог Екатерина Кольцова в беседе с «360». По ее словам, разноцветная одежда создает визуальный шум, который отвлекает детей и мешает учебному процессу. Кольцова отметила, что единый стиль одежды минимизирует социальное расслоение среди учащихся.
Ранее сообщалось, что с 1 июля в России начинает действовать новый ГОСТ, регулирующий требования к школьной форме.