Андреянова: белый воротничок в школьной форме я бы заменила водолазкой

Школьная форма в России необходима для улучшения концентрации учеников и снижения конфликтов из-за финансового неравенства, заявила психолог Екатерина Кольцова в беседе с «360». По ее словам, разноцветная одежда создает визуальный шум, который отвлекает детей и мешает учебному процессу. Кольцова отметила, что единый стиль одежды минимизирует социальное расслоение среди учащихся.