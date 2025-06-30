Ранее на границе Курской и Сумской областей уже находили убитых украинских военнослужащих, при которых обнаруживали личные жетоны и документы, а среди уничтоженных бойцов встречались не только украинцы, но и иностранные наемники. Российские силовые структуры отмечают, что украинское командование усиливает свои подразделения офицерами, прошедшими обучение за рубежом, в том числе в Великобритании.