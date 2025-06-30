Украинский певец и командир штурмового взвода погиб под Бессаловкой.
Солист украинской рок-группы «Вирий» Дмитрий Горнов, служивший командиром штурмового взвода в составе 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ, был уничтожен на сумском направлении. До этого он прошел подготовку в Великобритании и вернулся на Украину в качестве военного медика. Об этом сообщают СМИ.
«Один из медийных ВСУшников Дмитрий Горнов прошел многомесячное обучение в Британии, вернулся на Украину санитарным инструктором, однако затем его отправили на краткосрочную подготовку и поставили на должность командира штурмового взвода 158 омбр. Вместе со своим личным составом он был уничтожен Северянами в окрестностях Бессаловки», — рассказали ТАСС в силовых структурах.
По данным силовых структур, украинское командование усиливает подразделения на теткинском направлении офицерами, прошедшими обучение в Великобритании. В частности, часть бывших военных медиков назначают командирами штурмовых взводов.
Ранее на границе Курской и Сумской областей уже находили убитых украинских военнослужащих, при которых обнаруживали личные жетоны и документы, а среди уничтоженных бойцов встречались не только украинцы, но и иностранные наемники. Российские силовые структуры отмечают, что украинское командование усиливает свои подразделения офицерами, прошедшими обучение за рубежом, в том числе в Великобритании.