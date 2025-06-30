Депутат Журавлев осудил чиновников за неуместные подарки для семей бойцов СВО

Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Алексей Журавлев раскритиковал российских чиновников за неуместные подарки для семей бойцов специальной военной операции (СВО).
«Это плевок в душу! Им проще отчитаться о “врученных подарках”, чем вникнуть в реальные беды и заботы», — заявил депутат в интервью для NEWS.ru.
Журавлев напомнил, что некоторые региональные и районные чиновники вручали родственникам погибших на СВО военных испорченные продукты или бытовую технику, которая была абсолютно бессыленной для семей бойцов.
Депутат подчеркнул, что помощь для родственников военнослужащих должна быть адресной и зависеть от потребностей людей. Для этого, по словам Журавлева, необходимо слушать людей и проявлять уважение.
Ранее KP.RU сообщал, что генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил разобраться с вопросом об отмене выплат семьям погибших участников спецоперации в Забайкальском крае.