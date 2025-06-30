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Депутат Журавлев осудил чиновников за неуместные подарки для семей бойцов СВО

Алексей Журавлев назвал плевком в душу неуместные подарки от региональных чиновников для родственников погибших бойцов СВО.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Алексей Журавлев раскритиковал российских чиновников за неуместные подарки для семей бойцов специальной военной операции (СВО).

«Это плевок в душу! Им проще отчитаться о “врученных подарках”, чем вникнуть в реальные беды и заботы», — заявил депутат в интервью для NEWS.ru.

Журавлев напомнил, что некоторые региональные и районные чиновники вручали родственникам погибших на СВО военных испорченные продукты или бытовую технику, которая была абсолютно бессыленной для семей бойцов.

Депутат подчеркнул, что помощь для родственников военнослужащих должна быть адресной и зависеть от потребностей людей. Для этого, по словам Журавлева, необходимо слушать людей и проявлять уважение.

Ранее KP.RU сообщал, что генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил разобраться с вопросом об отмене выплат семьям погибших участников спецоперации в Забайкальском крае.

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