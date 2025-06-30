В «Тайгане» осудили поступок спортсменки, давшей вейп обезьяне

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн — РИА Новости. Представитель крымского сафари-парка «Тайган» Татьяна Алексагина в беседе с РИА Новости назвала ужасным поступок девушки, давшей во время посещения парка обезьяне Дане покурить вейп.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором девушка дает орангутану несколько раз затянуться вейпом.
«Вопиющий и ужасный поступок. Эта девушка — студентка, спортсменка. Она подвергла риску здоровье бесценного животного. Мало что себя травит, так еще и решила навредить орангутану Дане, которую мы сами вырастили в парке», — сказала Алексагина агентству.
Алексагина подчеркнула, что поступок девушки можно расценивать как жестокое обращение с животными и нанесение вреда здоровью.
«Девушка целенаправленно дала вейп Дане. Ничего там случайного не было. Она просто хотела хайпануть, поэтому сняла видео и разместила в соцсетях», — сказала Алексагина.
Она добавила, что парк мог бы обратиться в правоохранительные органы из-за жестокого обращения с животным, но если с обезьяной Даной все будет хорошо, общественного порицания будет достаточно.