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В «Тайгане» осудили поступок спортсменки, давшей вейп обезьяне

Алексагина назвала поступок давшей вейп обезьяне Дане боксерши ужасным.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн — РИА Новости. Представитель крымского сафари-парка «Тайган» Татьяна Алексагина в беседе с РИА Новости назвала ужасным поступок девушки, давшей во время посещения парка обезьяне Дане покурить вейп.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором девушка дает орангутану несколько раз затянуться вейпом.

«Вопиющий и ужасный поступок. Эта девушка — студентка, спортсменка. Она подвергла риску здоровье бесценного животного. Мало что себя травит, так еще и решила навредить орангутану Дане, которую мы сами вырастили в парке», — сказала Алексагина агентству.

Алексагина подчеркнула, что поступок девушки можно расценивать как жестокое обращение с животными и нанесение вреда здоровью.

«Девушка целенаправленно дала вейп Дане. Ничего там случайного не было. Она просто хотела хайпануть, поэтому сняла видео и разместила в соцсетях», — сказала Алексагина.

Она добавила, что парк мог бы обратиться в правоохранительные органы из-за жестокого обращения с животным, но если с обезьяной Даной все будет хорошо, общественного порицания будет достаточно.