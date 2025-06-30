В «Тайгане» осудили поступок спортсменки, давшей вейп обезьяне

«Вопиющий и ужасный поступок. Эта девушка — студентка, спортсменка. Она подвергла риску здоровье бесценного животного. Мало что себя травит, так еще и решила навредить орангутану Дане, которую мы сами вырастили в парке», — сказала Алексагина агентству.