Временные ограничения на приём и выпуск самолётов введены в аэропорту Астрахань

Ранее в пресс-службе Росавиации сообщили, что Egypt Air планирует выполнить рейс из Москвы в Хургаду 30 июня. Причиной перенесения отправки стала техническая неисправность. В рамках федеральных авиационных правил туристам оказываются услуги. Им предоставляют питание и напитки, а также выделяют номера в гостинице.