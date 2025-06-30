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Раскрыто, как закрытие пляжей Анапы повлияло на туризм Дагестана

Туроператоры отмечают рост продаж путевок с проживанием на побережье Каспийского моря в Дагестане, чему поспособствовало закрытие пляжей Анапы.

Туроператоры отмечают рост продаж путевок с проживанием на побережье Каспийского моря в Дагестане, чему поспособствовало закрытие пляжей Анапы. По информации Российского союза туриндустрии, стоимость туров в республику выросла на 15%. Об этом пишет NEWS.ru.

Отмечается, что в этом году у российских туристов, которые ценят возможность совместить пляжный отдых с насыщенной экскурсионной программой, Дагестан пользуется особой популярностью: интерес у россиян вырос на 20−25%.

По словам турэкспертов, на это частично повлияла и переориентация с Анапы: в январе, после каникул, был сильный всплеск бронирований.

Стоимость недельного отдыха в Дагестане варьируется от 20−30 тысяч рублей на человека в гостевых домах до 40−80 тысяч в отелях средней категории.

Ранее в Сети появилось видео пустых пляжей Анапы после запрета на купание из-за разлива мазута. Туристы устремились в соседние Архипо-Осиповку и Геленджик, которые находятся всего в двух часах езды от Анапы. Там можно купаться и загорать.