Раскрыто, как закрытие пляжей Анапы повлияло на туризм Дагестана

Ранее в Сети появилось видео пустых пляжей Анапы после запрета на купание из-за разлива мазута. Туристы устремились в соседние Архипо-Осиповку и Геленджик, которые находятся всего в двух часах езды от Анапы. Там можно купаться и загорать.