Семья в Индии потеряла детей при одинаковых обстоятельствах с разницей в два года

В округе Сонбхадра, расположенном в индийском штате Уттар-Прадеш, трагически погибла полуторагодовалая девочка. Малышка упала в котел с кипящим нутом. Два года назад аналогичный инцидент произошел с ее старшей сестрой, сообщает агентство PTI.
Отец девочек, по имени Шайлендра, занимается уличной торговлей едой. Во время приготовления пищи он на некоторое время оставил младшую дочь без присмотра. Тогда ребенок свалился в емкость с кипящей жидкостью. Девочку доставили в больницу, а затем перевели в другое медицинское учреждение, но спасти ее не удалось: она получила смертельные ожоги.
Начальник полицейского участка Дадхи Манодж Сингх сообщил, что семья не обращалась в полицию, а похороны прошли на следующий день. После этого была проведена проверка, которая подтвердила, что инцидент не имеет уголовного характера. По данным правоохранительных органов, два года назад в той же семье при аналогичных обстоятельствах погибла старшая сестра девочки, говорится в материале.
Подобные смертельные случаи происходят и в России. Так, в апреле пожилая женщина случайно опрокинула на себя чан с кипятком в общественной бане в городе Коммунаре в Ленинградской области. 71-летнюю женщину срочно доставили в больницу с ожогами 56 процентов тела. Пенсионерку сразу перевели в реанимацию, где доктора боролись за ее жизнь в течение 10 дней. Однако спасти ее не удалось.