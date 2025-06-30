Семья в Индии потеряла детей при одинаковых обстоятельствах с разницей в два года

Подобные смертельные случаи происходят и в России. Так, в апреле пожилая женщина случайно опрокинула на себя чан с кипятком в общественной бане в городе Коммунаре в Ленинградской области. 71-летнюю женщину срочно доставили в больницу с ожогами 56 процентов тела. Пенсионерку сразу перевели в реанимацию, где доктора боролись за ее жизнь в течение 10 дней. Однако спасти ее не удалось.