Кондиционеры объявили виновниками рекордной жары в Европе

В связи с рекордными высокими температурами в странах Европы, в частности во Франции, в Италии и Испании, в местных СМИ начала появляться информация о том, что кондиционеры наносят жителям стран больше вреда, чем пользы.
Так, журналисты отметили, что из-за этих устройств мировое потребление энергии в 2024 году возросло на два процента, и подчеркнули, что борьба с глобальным потеплением всегда должна находиться в приоритете. Кроме того, кондиционеры значительно повышают температуру воздуха снаружи помещения, становясь «шестеренкой в порочном круге глобального потепления».
— Если бы в большом городе вроде Парижа или Лиона все кондиционеры были выключены одновременно, это мгновенно привело бы к падению температуры на 2 градуса. Не говоря уже о том, что охлаждение внутреннего пространства здания с помощью кондиционера означает выброс горячего воздуха на его соседей снаружи, — говорится в материале.
В качестве альтернативы журналисты предлагают использовать потолочные вентиляторы, по аналогии с США и Австралией, передает Forbes.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Испании зафиксировали аномальную жару. В частности, 28 июня в андалусской провинции Уэльва Эль-Гранадо столбики термометров поднялись до рекордных плюс 46 градусов.