Кондиционеры объявили виновниками рекордной жары в Европе

— Если бы в большом городе вроде Парижа или Лиона все кондиционеры были выключены одновременно, это мгновенно привело бы к падению температуры на 2 градуса. Не говоря уже о том, что охлаждение внутреннего пространства здания с помощью кондиционера означает выброс горячего воздуха на его соседей снаружи, — говорится в материале.