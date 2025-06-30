Совет директоров МВФ одобрил выделение Украине транша в размере 500 млн долларов

Исполнительный совет Международного валютного фонда завершил восьмой обзор экономики Украины и одобрил выделение нового транша в 500 миллионов евро в рамках программы расширенного кредитования (EFF). Об этом сообщила пресс-служба фонда.
«Совет исполнительных директоров МВФ завершил восьмой обзор программы EFF для Украины. Это позволило выделить стране около 0,5 миллиарда евро на поддержку бюджета», — говорится в заявлении фонда. Подчеркивается, что на данный момент общая сумма выплат по этой программе уже достигла примерно 10,6 миллиарда евро.
Отмечается, что в марте 2023 года МВФ утвердил четырехлетнюю программу финансовой помощи для Украины на сумму 15,6 миллиарда евро. Для получения каждого транша Киеву необходимо соблюдать определенные условия, такие как проведение реформ, контроль за исполнением бюджета и поддержание международных резервов. Недавно сообщалось, что предназначенный для Украины миллиард не могут найти в Германии. Ранее стало известно, что с начала 2025 года Украина получила около 17,6 миллиарда долларов за счёт замороженных российских активов.