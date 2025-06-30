BFM TV: в Европе наблюдается аномальная жара

Как уточнили журналисты The Guardian, в Испании в ближайшие двое суток днем ожидается температура выше 40 градусов, а ночью — не ниже 25 градусов. В субботу в испанском городе Эль-Гранадо зафиксирован абсолютный температурный рекорд для июня — 46 градусов. Предыдущий максимум был отмечен в 1965 году в Севилье, где воздух прогрелся до 45,2 градуса.