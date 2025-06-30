BFM TV: в Европе наблюдается аномальная жара

Европейские государства переживают аномальную жару. Об этом в понедельник, 30 июня, сообщили западные средства массовой информации.
По данным телеканала BFM TV, во Франции из-за неблагоприятных погодных условий в 16 регионах во вторник объявлен наивысший, «красный» уровень тревоги, а в 68 — «оранжевый». Прогнозируется, что во вторник столбик термометра поднимется до 36−40 градусов Цельсия. В связи с этим около двухсот учебных заведений приостановят работу или изменят график.
Как уточнили журналисты The Guardian, в Испании в ближайшие двое суток днем ожидается температура выше 40 градусов, а ночью — не ниже 25 градусов. В субботу в испанском городе Эль-Гранадо зафиксирован абсолютный температурный рекорд для июня — 46 градусов. Предыдущий максимум был отмечен в 1965 году в Севилье, где воздух прогрелся до 45,2 градуса.
В Португалии в семи из 18 регионов страны действует «красный» уровень метеорологической опасности. Ожидается, что снижение температуры начнется в среду.
В Италии во вторник в 17 городах объявлен «красный» уровень погодной угрозы, а в среду он будет введен еще в одном городе, пишет агентство АНСА.
В Лондоне в понедельник температура достигла 29,7 градуса, побив рекорд 2001 года, когда было зафиксировано 29,3 градуса. Метеорологи предсказывают, что в ближайшие дни в Англии температура превысит 30 градусов, а в столице и на юго-востоке страны возможно повышение до 34 градусов.
Ранее синоптик Татьяна Позднякова заявила, что европейская жара придёт в Россию в начале июля.