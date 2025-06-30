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Синоптик Позднякова спрогнозировала дождливую погоду на неделе в Москве

Во вторник в столице ожидается облачная погода с кратковременными дождями.

Предстоящие выходные, 5 и 6 июля, ожидаются самыми холодными в июле в Москве. Об этом сообщила ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова в беседе с «Известиями».

Она уточнила, что самый ненастный день недели — 30 июня.

С 1 июля циклон начнет ослабевать и смещаться на восток. Во вторник в столице прогнозируется облачная погода с кратковременными дождями, ночью +11… +13°C, днем +16… +18°C. Сильный северо-западный ветер до 12−17 м/с усилит ощущение холода.

2 июля ожидается переменная облачность и кратковременные дожди, ночью +11… +13°C, днем до +19… +21°C. Ветер останется сильным. Значительное потепление до +23… +25°C днем наступит лишь 4 июля.

Выходные 5 и 6 июля станут самыми прохладными в первой декаде июля с дневной температурой +17… +22°C. После этого температура начнет расти до комфортных +22… +25°C.

В комментарии NEWS.ru Позднякова сообщила, что на погоду в столице оказывает влияние североатлантический циклон.

Ранее Роскосмос показал накрывший Россию циклон «Корнелиус» на фото со спутника.