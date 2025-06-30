«Плевок в душу»: В Госдуме осудили неуместные подарки родственникам бойцов СВО

Подарки в виде испорченных продуктов или неуместной бытовой техники родственникам погибших на зоне специальной военной операции (СВО) — не забота, а «плевок в душу». Так считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв. По его словам, подобное отношение говорит о полном непонимании того, что на самом деле нужно людям.