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«Плевок в душу»: В Госдуме осудили неуместные подарки родственникам бойцов СВО

Подарки в виде испорченных продуктов или неуместной бытовой техники родственникам погибших на зоне специальной военной операции (СВО) — не забота, а «плевок в душу». Так считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв. По его словам, подобное отношение говорит о полном непонимании того, что на самом деле нужно людям.

Источник: Life.ru

«Это плевок в душу! Им проще отчитаться о “врученных подарках”, чем вникнуть в реальные беды и заботы. Мы обязаны изменить этот подход. Хватит раздавать бесполезные микроволновки!» — заявил Журавлёв в беседе с NEWS.ru.

Депутат подчеркнул, что поддержка должна быть персональной: кому-то важна помощь с продуктами, кому-то — вещи, кто-то нуждается в лечении. По его словам, речь идёт не о передаче «коробок с порошком», а о проявлении уважения к подвигу военнослужащих.

А ранее стало известно, что в Башкирии расширили перечень получателей «гробовых» выплат для семей погибших участников СВО. Теперь право на единовременную выплату в размере 2 миллионов рублей получат не только близкие родственники, но и лица, воспитывавшие бойца не менее пяти лет до его совершеннолетия.