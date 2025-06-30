Агроном Туманов уточнил, как правильно лечить фитофтороз растений

Влажное и прохладное лето — условия, когда растения на огородах массово заболевают фитофторозом. Эта напасть особенно страшна пасленовым — картофелю, помидорам и баклажанам.
«Есть миф, что, заметив пятна на листьях, можно опрыскать растения и их спасти — но это не так, растение с пятнами обречено и урожай не спасти», — уточнил в разговоре с aif.ru Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов.
Опытные садоводы, по словам эксперта, в такую погоду, как сейчас, каждый день осматривают растения с лупой.
«Любые побеления на стволах или листьях, а также появление мелких черных точек — первый признак того, что фитофтороз начался, и на этой стадии он еще “излечим”, — пояснил Туманов.
На этой стадии нужно обрезать зараженные листья с признаками болезни, а растения обработать смесью медного купороса с известью, заключил эксперт.
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