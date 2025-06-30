Врач Матвеева советует не наносить на солнечные ожоги масло и жирный крем

Для легких ожогов врач рекомендует средства с декспантенолом для заживления, гели с алоэ вера или ромашкой для охлаждения. При зуде возможен краткий курс слабоактивных стероидов, при боли — местные анестетики строго по инструкции. Каламиновый лосьон также помогает. После охлаждения кожу нужно увлажнять 3−4 раза в день гелями с пантенолом или глицерином. Важно пить больше воды.