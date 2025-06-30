Врач Матвеева советует не наносить на солнечные ожоги масло и жирный крем

Солнечный ожог — это воспаление кожи из-за повреждения клеток ультрафиолетом, проявляющееся покраснением, жжением и шелушением. Дерматовенеролог Анна Матвеева в беседе с «Газетой.Ru» объяснила эффективные и опасные методы лечения.
Для легких ожогов врач рекомендует средства с декспантенолом для заживления, гели с алоэ вера или ромашкой для охлаждения. При зуде возможен краткий курс слабоактивных стероидов, при боли — местные анестетики строго по инструкции. Каламиновый лосьон также помогает. После охлаждения кожу нужно увлажнять 3−4 раза в день гелями с пантенолом или глицерином. Важно пить больше воды.
Матвеева предупредила, что жирные кремы, масла, кисломолочные продукты, мед и спирт небезопасны. Они нарушают охлаждение, могут вызвать воспаление и размножение бактерий. Лед нельзя прикладывать напрямую, а шелушащуюся кожу — сдирать. Домашний сок алоэ не рекомендуется из-за риска загрязнения.
Поврежденную кожу необходимо защищать от солнца одеждой или SPF-средствами. Увлажнение продолжают до полного восстановления. Обратиться к врачу нужно при обширных ожогах, волдырях на лице, кистях или гениталиях, признаках инфекции (гной, корки, усиление красноты и отека), высокой температуре, тошноте, слабости или спутанности сознания. Детям консультация нужна даже при незначительных ожогах.
Ранее эксперт Галина Амосова заявила, что отказ от использования кремов с SPF может привести к раку кожи.