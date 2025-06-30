Европа столкнулась с аномальной жарой: температура в регионе бьет исторические рекорды

Отмечается, что экстремальная жара на территории Европы связана с высоким атмосферным давлением и глобальным изменением климата на континенте. Аномальные температурные условия не только создают риск для здоровья населения в регионе, но и представляют опасность для инфраструктуры и природных объектов.