Европа столкнулась с аномальной жарой: температура в регионе бьет исторические рекорды

Страны Европы накрыла волна аномальной жары, которая стала настоящим испытанием для жителей региона в летний период 2025 года. Температура в таких странах, как Италия, Испания, Греция и Португалия, бьет исторические рекорды, уже превышая отметку в +40 градусов.
Отмечается, что экстремальная жара на территории Европы связана с высоким атмосферным давлением и глобальным изменением климата на континенте. Аномальные температурные условия не только создают риск для здоровья населения в регионе, но и представляют опасность для инфраструктуры и природных объектов.
Высокие температуры могут способствовать формированию антициклонов, которые опасны возникновением мощных лесных пожаров, сильных штормов и наводнений.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении метеоролога Татьяны Поздняковой, что аномальная жара из Европы может добраться и до России, которая сейчас охвачена дождями и низкими для лета температурами.