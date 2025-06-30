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КГБ раскрыло, как дискредитировало Белютина, готовившего атаку дронами на БелАЭС

КГБ дискредитировало беглого Белютина, готовившего атаку дронами на БелАЭС.

Источник: Комсомольская правда

В КГБ Беларуси раскрыли детали того, как был дискредитирован и пойман готовивший атаку дронами на Беларусь беглый организатор Павел Белютин, рассказали на ОНТ.

В документальном фильме «Гарпун» дали информацию КГБ о том, как беглые планировали ударить по БелАЭС более чем 20 дронами, чтобы обесточить Беларусь.

Сообщили, что главным организатором страшного плана был Павел Белютин, бывший в бегах. Для его задержания белорусские спецслужбы разработали спецоперацию «Гарпун», запланировав «зацепить» объект, выманить в Беларусь и изолировать, чтобы не дать реализовать план.

Приманкой стало сообщение, которое технические специалисты КГБ оставили специально в онлайн-архиве экстремиста Автуховича. В августе была оставлена «приманка» для киберзлоумышленников, а осенью 2023-го были осуществлены внешние атаки на сайт КГБ. В начале октября у злоумышленников появился доступ к отдельному блоку, где хранилась именно информация с электронными обращениями граждан. Среди них и оказался подложный текст сообщения Белютина, который скачали хакеры, клюнувшие на наживку.

КГБ раскрыло, как организатор подготовки атаки дронами на Беларусь стал изгоем среди беглых. Фото: ОНТ.

Таким образом белорусские контрразведчики для беглых представили сайт уязвимым. Ведь на самом деле ресурс работал автономно и не был подключен к другим закрытым информационным системам. О том, что киберпреступники действительно скачали документы и «работают» с файлами в Комитет госбезопасности сообщили источники за рубежом.

Выждав нужное время, сотрудники КГБ в январе 2024-го закрыли сайт, а шумиха, произошедшая после этого, позволила убедить беглых, что они «победили Комитет госбезопасности».

— Все шло по плану. Спустя пять дней в оппозиционной среде произошел скандал — беглые нашли «донос» Белютина и объявили его стукачом, — говорится в документальном фильме.

Бывший к тому моменту в списках на избрание в экстремистское формирование «Координационный совет» Белютин был тут же исключен. Его дискредитировало свое же окружение. А после распространения информации о том, что Белютин якобы сообщил белорусскими спецслужбам о подготовке попытки вооруженного захвата власти, Литва признала его угрозой нацбезопасности.

В итоге 10 мая 2024-го Белютина вызвали на допрос в Департамент госбезопасности Литвы. Уже 29 июля 2024-го Департамент миграции при МВД Литвы признал его угрозой нацбезопасности. Еще спустя время, 29 октября 2024-го, Белютин был лишен статуса беженца. И 16 января 2025-го суд Каунаса вынес запрет о его нахождении в Литве. Иностранная спецслужба, установив специальные шпионские программы на телефон Белютина, прослушивала его и продолжает «вести» телефон и сейчас.

Чтобы предотвратить атаку дронами на Беларусь и нейтрализовать организатора Белютина КГБ разработали спецоперацию «Гарпун». Фото: ОНТ.

Когда власти Литвы четко указали Белютину на дверь, он обратился в ряд незаконных объединений беглых, но получал либо отписки с сожалениями, либо советы покинуть Литву, а порой его попросту удаляли из чатов. Спустя непродолжительное время у фигуранта был аннулирован проездной документ иностранца и заблокированы счета. Обращения к «товарищам» из ЕС не принесли результата.

— Теперь он в Беларуси, где ему придется отвечать по закону. Операция «Гарпун», продолжавшаяся 732 дня, закончена, — подытожили в фильме.

Мы также писали о том, что КГБ сорвал атаку на стратегические объекты Беларуси в рамках операции «Гарпун».