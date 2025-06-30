КГБ раскрыло, как дискредитировало Белютина, готовившего атаку дронами на БелАЭС

Бывший к тому моменту в списках на избрание в экстремистское формирование «Координационный совет» Белютин был тут же исключен. Его дискредитировало свое же окружение. А после распространения информации о том, что Белютин якобы сообщил белорусскими спецслужбам о подготовке попытки вооруженного захвата власти, Литва признала его угрозой нацбезопасности.