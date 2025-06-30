Врач рассказал о самочувствии обезьяны, которую спортсменка угостила вейпом

«Если будет закупорка кишечника, то вся ответственность ляжет на плечи этой девушки. Даночка — она как ребенок. Она засунет все в рот, и не дай Бог, может проглотить. Это очень опасно. Не так опасно, что она покурила, хотя это тоже очень скверно, как опасно, если она проглотила эту крышечку, тогда, не дай Бог, Дану придется оперировать», — сказал Писковой.