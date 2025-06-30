Врач рассказал о самочувствии обезьяны, которую спортсменка угостила вейпом

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн — РИА Новости. Самочувствие обезьяны Даны из крымского сафари-парка «Тайган», которой одна из посетительниц дала покурить вейп, ухудшилось, сообщил ветеринарный врач парка Василий Писковой.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором девушка дает орангутану несколько раз затянуться вейпом. Представитель «Тайгана» Татьяна Алексагина подтвердила РИА Новости, что инцидент действительно был, и назвала его вопиющим и ужасным, так как девушка подвергла риску здоровье обезьяны, тем самым продемонстрировав жестокое обращение ради хайпа в соцсетях.
«Во время курения Дана сняла крышечку с вейпа и засунула в рот. Я переживаю, как бы Дана не проглотила это крышечку, потому что этот пластик может вызвать закупорку кишечника и отправление. Сегодня она уже плохо ест, плохо себя чувствует, целый день спит», — сказал Писковой журналистам.
По его словам, обезьяна находится под пристальным наблюдением.
«Если будет закупорка кишечника, то вся ответственность ляжет на плечи этой девушки. Даночка — она как ребенок. Она засунет все в рот, и не дай Бог, может проглотить. Это очень опасно. Не так опасно, что она покурила, хотя это тоже очень скверно, как опасно, если она проглотила эту крышечку, тогда, не дай Бог, Дану придется оперировать», — сказал Писковой.