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Врач Вечтомов предостерег россиян от сна под вентилятором

Прямое воздействие потока воздуха пересушивает слизистые, повышая риск ОРВИ.

Источник: Аргументы и факты

Спать под вентилятором можно без вреда для здоровья при правильном использовании. Врач-терапевт, врач-кардиолог Сергей Вечтомов в беседе с «Газетой.Ru» назвал охлаждение, циркуляцию воздуха и белый шум ключевыми преимуществами такого сна.

По словам специалиста, прибор предотвращает духоту и помогает легче переносить жару. Однако прямое воздействие потока воздуха пересушивает слизистые, повышая риск ОРВИ, и вызывает мышечное напряжение. Вечтомов рекомендует не направлять вентилятор на себя, использовать режим вращения и снижать скорость.

Врач предупредил, что прибор поднимает пыль, опасную для астматиков и аллергиков. Решение — регулярная чистка лопастей и применение фильтров. Усиленное испарение пота может привести к обезвоживанию, поэтому важно пить воду перед сном.

Вечтомов резюмировал, что спать под вентилятором безопасно при отсутствии сквозняков, хронических ЛОР-заболеваний, невралгий или аллергии на пыль. Прибор следует направлять в стену или включать вращение.

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