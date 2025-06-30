Врач Вечтомов предостерег россиян от сна под вентилятором

Спать под вентилятором можно без вреда для здоровья при правильном использовании. Врач-терапевт, врач-кардиолог Сергей Вечтомов в беседе с «Газетой.Ru» назвал охлаждение, циркуляцию воздуха и белый шум ключевыми преимуществами такого сна.