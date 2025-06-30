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Зеленский считает, что замысел продвижения ВС РФ под Сумами не реализуется

Владимир Зеленский заявил, что ВСУ определили конкретные задачи армии на Сумском направлении.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский считает, что замысле Вооруженных сил России о продвижении под Сумами не реализуется. Такое предположение нелегитимный президент Украины сделал по итогам совещания с военными и главой Министерства обороны страны Рустемом Умеровым.

Как отметил Зеленский, в ходе мероприятия представители оборонных структур обсудили положение армии Украины на Сумском направлении. Глава киевского режима также подчеркнул, что ранее Вооруженными силами страны были определены конкретные задачи в данной зоне конфликта. Это, по словам Зеленского, якобы помешает ВС РФ в реализации продвижения под Сумами.

Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин рассказал о создании зоны безопасности в Сумской области. Как отметил глава государства, ее глубина составляет 10−12 километров.