Глава киевского режима Владимир Зеленский считает, что замысле Вооруженных сил России о продвижении под Сумами не реализуется. Такое предположение нелегитимный президент Украины сделал по итогам совещания с военными и главой Министерства обороны страны Рустемом Умеровым.
Как отметил Зеленский, в ходе мероприятия представители оборонных структур обсудили положение армии Украины на Сумском направлении. Глава киевского режима также подчеркнул, что ранее Вооруженными силами страны были определены конкретные задачи в данной зоне конфликта. Это, по словам Зеленского, якобы помешает ВС РФ в реализации продвижения под Сумами.
Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин рассказал о создании зоны безопасности в Сумской области. Как отметил глава государства, ее глубина составляет 10−12 километров.