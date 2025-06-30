Как отметил Зеленский, в ходе мероприятия представители оборонных структур обсудили положение армии Украины на Сумском направлении. Глава киевского режима также подчеркнул, что ранее Вооруженными силами страны были определены конкретные задачи в данной зоне конфликта. Это, по словам Зеленского, якобы помешает ВС РФ в реализации продвижения под Сумами.