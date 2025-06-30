Почему прихожанам нередко становиться плохо на службе? В РПЦ объяснили причину

В храмах нередко происходят случаи, когда прихожане, посещая богослужение, внезапно чувствуют себя плохо. Об этом рассказал протоиерей Андрей Ткачев в своем Telegram-канале. По его словам, у некоторых верующих во время службы начинается тошнота, они бледнеют, теряют сознание или даже выбегают из храма, чтобы их вырвало.
Ткачев объяснил, что такие реакции связаны с пребыванием человека в храме, где ощущается присутствие Бога. Он отметил, что в святом месте добро сталкивается с внутренним злом в человеке, из-за чего тому становится тяжело. По словам священника, в такие моменты добро в душе человека берет верх над плохим.
Ранее священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино, поделился рекомендациями для верующих, которые не смогли строго соблюдать пост. Он отметил, что этот период стоит воспринимать как тренировку, которая позволяет стать сильнее.