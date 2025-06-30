Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почему прихожанам нередко становиться плохо на службе? В РПЦ объяснили причину

Протоиерей Ткачев: Мы видели, как люди приходят в храм, бледнеют и их рвет.

Источник: Комсомольская правда

В храмах нередко происходят случаи, когда прихожане, посещая богослужение, внезапно чувствуют себя плохо. Об этом рассказал протоиерей Андрей Ткачев в своем Telegram-канале. По его словам, у некоторых верующих во время службы начинается тошнота, они бледнеют, теряют сознание или даже выбегают из храма, чтобы их вырвало.

Ткачев объяснил, что такие реакции связаны с пребыванием человека в храме, где ощущается присутствие Бога. Он отметил, что в святом месте добро сталкивается с внутренним злом в человеке, из-за чего тому становится тяжело. По словам священника, в такие моменты добро в душе человека берет верх над плохим.

Ранее священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино, поделился рекомендациями для верующих, которые не смогли строго соблюдать пост. Он отметил, что этот период стоит воспринимать как тренировку, которая позволяет стать сильнее.