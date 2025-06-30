Почему прихожанам нередко становиться плохо на службе? В РПЦ объяснили причину

В храмах нередко происходят случаи, когда прихожане, посещая богослужение, внезапно чувствуют себя плохо. Об этом рассказал протоиерей Андрей Ткачев в своем Telegram-канале. По его словам, у некоторых верующих во время службы начинается тошнота, они бледнеют, теряют сознание или даже выбегают из храма, чтобы их вырвало.