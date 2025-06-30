Администрация Белого дома отреагировала на заявления президента Франции Эмманюэля Макрона, который раскритиковал торговую политику Дональда Трампа. В ответ пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт допустила ошибку, назвав Макрона премьер-министром Франции.
«Думаю, президент и Белый дом, разумеется, отвергли бы эту характеристику со стороны премьер-министра Макрона», — сказала Ливитт.
Напомним, что ранее Макрон отметил, что таможенные пошлины нередко применяются в качестве «инструмента шантажа».
По словам Ливитт, пошлины позволяют президенту эффективно использовать свои полномочия для возрождения среднего класса и промышленности, которые, как утверждается, были подорваны политиками-глобалистами. Подчеркивается, что нынешняя администрация использует тарифы и переговоры для продвижения американских интересов.
30 июня 2025 года президент США подписал указ о снятии санкций с Сирии. Как заявила на брифинге Ливитт, эта мера направлена на поддержание мира и стабильности в регионе.