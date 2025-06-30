В Белом доме отвергли критику Макрона в адрес Трампа и его торговой политики

По словам Ливитт, пошлины позволяют президенту эффективно использовать свои полномочия для возрождения среднего класса и промышленности, которые, как утверждается, были подорваны политиками-глобалистами. Подчеркивается, что нынешняя администрация использует тарифы и переговоры для продвижения американских интересов.