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Кадыров заявил об уничтожении блиндажа ВСУ на харьковском участке

Объект противника ликвидировала группа «Бати» спецназа «Ахмат».

Источник: Аргументы и факты

Бойцы спецназа «Ахмат» ликвидировали спрятанный блиндаж Вооружённых сил Украины на харьковском направлении, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Он подчеркнул, что объект противника уничтожила группа «Бати» спецназа «Ахмат». Замаскированный блиндаж ВСУ обнаружили операторы воздушной разведки.

«На этот раз в ходе воздушной разведки операторы БПЛА зафиксировали движение противника, а также выявили замаскированный блиндаж. Полученные координаты были моментально переданы нашим парням с FPV-дронами, которые, не откладывая в долгий ящик, внесли коррективы в ландшафт и планы противника», — написал Кадыров в Telegram.

Глава Чечни подчеркнул, что все цели были ликвидированы.

«Как и всегда, попадание было точным и весьма убедительным — в один момент блиндаж перестал выполнять свои функции укрытия, а находившиеся внутри представители укронатовских формирований вынужденно изменили свои дальнейшие планы», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что бойцы 204-го полка спецназа «Ахмат» сорвали попытку Вооружённых сил Украины провести ротацию на харьковском участке.

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