Кадыров заявил об уничтожении блиндажа ВСУ на харьковском участке

«На этот раз в ходе воздушной разведки операторы БПЛА зафиксировали движение противника, а также выявили замаскированный блиндаж. Полученные координаты были моментально переданы нашим парням с FPV-дронами, которые, не откладывая в долгий ящик, внесли коррективы в ландшафт и планы противника», — написал Кадыров в Telegram.