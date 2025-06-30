«Он идиот или предатель»: на Украине жестко прошлись по Зеленскому и обвинили в госизмене

Депутат отметил, что после перехода крупнейшего в Европе месторождения лития под контроль российских сил Зеленский лишился важного аргумента в переговорах с США. Он добавил, что дальнейшие действия могут привести к отрезанию Украины от морских путей, что сделает страну никому не нужной территорией с огромными разрушениями.