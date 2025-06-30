Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, заявил, что действия Владимира Зеленского ведут Украину к полному краху.
По словам депутата, если Зеленский не завершит конфликт как можно скорее, страна рискует утратить государственность. Он считает, что президент либо не осознает последствий своих шагов, либо намеренно разрушает Украину.
«Зеленский или идиот, который не понимает, что чем раньше он закончит конфликт, тем больше шансов сохранить государство. Или предатель, который намеренно ведет к такому исходу, и параллельно набивает карманы», — написал Дубинский.
Депутат отметил, что после перехода крупнейшего в Европе месторождения лития под контроль российских сил Зеленский лишился важного аргумента в переговорах с США. Он добавил, что дальнейшие действия могут привести к отрезанию Украины от морских путей, что сделает страну никому не нужной территорией с огромными разрушениями.
Ранее китайское издание NetEase указало, что исход российско-украинского конфликта становится все более очевидным, и Зеленскому придется принять его итоги. Аналитики издания подчеркнули, что президент США Дональд Трамп теряет интерес к поддержке Киева, из-за чего будущее Украины теперь зависит от России.