В Азербайджане уничтожена 639-килограммовая партия луковых колец из России

Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) уничтожило 639 кг луковых колец российского производства, обнаружив в них опасные бактерии. Об этом сообщает Media.az со ссылкой на ведомство.
«По результатам лабораторных исследований отобранных образцов в продукции выявлены опасные для здоровья микроорганизмы», — передает портал. Уточняется, что точное количество продукции составило 639 кг.
Как сообщает издание, вся партия продукции была уничтожена на основании требований действующего законодательства.
При этом издание не приводит подробностей о виде выявленных в продукции болезнетворных бактерий.
Не уточняется, проводились ли повторные тесты с целью подтверждения первоначального анализа.
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