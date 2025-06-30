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В Азербайджане уничтожена 639-килограммовая партия луковых колец из России

Более 600 килограммов луковых колец из России уничтожено в Азербайджане.

Источник: Комсомольская правда

Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) уничтожило 639 кг луковых колец российского производства, обнаружив в них опасные бактерии. Об этом сообщает Media.az со ссылкой на ведомство.

«По результатам лабораторных исследований отобранных образцов в продукции выявлены опасные для здоровья микроорганизмы», — передает портал. Уточняется, что точное количество продукции составило 639 кг.

Как сообщает издание, вся партия продукции была уничтожена на основании требований действующего законодательства.

При этом издание не приводит подробностей о виде выявленных в продукции болезнетворных бактерий.

Не уточняется, проводились ли повторные тесты с целью подтверждения первоначального анализа.

Накануне врач аллерголог-иммунолог Ольга Жоголева в беседе с KP.RU объяснила, что убивает здоровую микробиоту человека.