Азербайджан уничтожил партию луковых колец из России

В свою очередь Россия также уничтожает партии импортных овощей и фруктов, которые признаны опасными из-за выявленных карантинных вредителей и несоблюдения норм ввоза. В частности, в мае 2025 года в аэропорту Сургута были сожжены почти 150 килограммов черешни, абрикосов и дынь, а также бобовые и семена, зараженные вредителями. Такие меры принимаются для предотвращения распространения опасных заболеваний и защиты потребителей.