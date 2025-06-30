Университет штата Мичиган: татуировки очень мало говорят о чертах характера

Ученые из Университета штата Мичиган пришли к выводу, что попытки судить о чертах характера людей по их татуировкам не позволяют дать точную оценку.
Ученые попросили 274 добровольцев сфотографировать свои татуировки и пройти тест, позволяющий оценить характер с точки зрения пяти факторов: доброжелательность, добросовестность, открытость опыту, экстраверсия и невротизм.
Другую группу добровольцев попросили связать те или иные татуировки с теми же пятью чертами характера. Оценки экспертов отчасти совпадали с результатами тестов только в случае открытости опыту, о других характеристиках татуировки говорили меньше, чем думали опрошенные.
Читайте материал «Стали известны подробности о планах Трампа отменить санкции по Сирии».